Россия получила вторую партию яиц из Азербайджана
Вторая партия яиц из Азербайджана в количестве 306 тыс. штук ввезена в Россию. Об этом 23 декабря сообщил Россельхознадзор.
«21 декабря через пункт пропуска «Яраг – Казмаляр» ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 т (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.
Как указали в ведомстве, решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.
Ранее, 13 декабря, правительство одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Решение об обнулении импортных пошлин на куриное яйцо — оперативная мера для того, чтобы насытить внутренний рынок, пояснили «Известиям» в Минсельхозе. Уже 19 декабря в Россию поступила первая партия куриных яиц из Азербайджана.
17 декабря президент России Владимир Путин указал, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.
15 декабря ФАС РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции».