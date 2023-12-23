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Украинские волонтеры сбежали под предлогом выезда за гумпомощью

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincenzo Circosta
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Десять волонтеров сбежали с Украины, притворившись, что они поехали за гуманитарной помощью. Об этом 22 декабря сообщил глава областной военной администрации подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области России Александр Прокудин.

«Они выехали за границы Украины и привезли обещанную гуманитарную помощь. Но после этого решили выехать во второй раз и не вернуться назад, на Украину», — написал он в своем Telegram-канале.

Как указал Прокудин, полиция начала расследование по факту бегства мужчин призывного возраста. Чиновник пообещал, что больше не будет выдавать разрешение на выезд волонтерам организаций, в которых состояли уклонисты.

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Ранее, 20 декабря, пленный украинский военный Олег Белоусов сказал, что гуманитарная помощь, поставляемая солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) волонтерскими организациями, оказывалась лишь в руках командиров. По его словам, также были случаи, когда волонтеры приезжали, фотографировались с военными, а потом уезжали с гумпомощью, которую привозили.

21 ноября около 200 т похищенной гуманитарной помощи для ВСУ было обнаружено в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

До этого, 16 октября, евродепутат от Ирландии Мик Уоллес сказал, что в настоящий момент на Украине не принимается никаких мер, которые помогли бы снизить риск расхищения помощи олигархами, которые, по его мнению, проникли во все сферы в стране.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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