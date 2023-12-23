В Казахстане пассажир самолета не дождался высадки и сам открыл дверь
В Казахстане пассажир рейса Шымкент – Алма-Ата авиакомпании FlyArystan самовольно открыл эвакуационную дверь самолета. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил портал Elitar.kz в Telegram-канале.
«Обычно в таких ситуациях авиакомпания подает в суд для возмещения средств, которые уходят на установку двери», — подчеркивается в сообщении.
Как добавил портал, подобные действия нетерпеливого пассажира могли быть обусловлены тем, что пассажиров долго не выпускали из самолета после совершения посадки.
Ранее, 14 декабря, сообщалось, что в Новосибирской области пассажира самолета задержали за мелкое хулиганство. Как уточнялось, нарушителем оказался 45-летний житель Республики Бурятия. Правоохранители доставили его в дежурную часть. В аэропорту выяснилось, что нарушитель, поднявшись на трап самолета, начал нецензурно выражаться и размахивать руками. Он проигнорировал замечания сотрудников аэропорта, после чего бортпроводникам пришлось прибегнуть к помощи полиции.