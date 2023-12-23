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«Народный фронт» передал 130 УАЗов и новогодние подарки участникам СВО

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Представители «Народного фронта» в рамках новогоднего сбора передали военнослужащим Вооруженных сил (ВС) России, которые принимают участие в спецоперации на Украине, 130 автомобилей УАЗ и другие необходимые вещи. Об этом в субботу, 23 декабря, рассказали в пресс-службе общественного движения.

«<…> лично вручили военнослужащим 130 ключей от новых УАЗов, закупленных Минпромторгом, и другие «теплые» подарки: дизельные, электрические и газовые тепловые пушки, печи, газовые плиты с функцией обогрева, а также зимнюю амуницию, шапки и перчатки», — отметили в публикации.

По словам руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова, в сборе приняли участие десятки тысяч людей, в результате удалось собрать более 100 млн рублей. Он также выразил надежду, что новогоднее настроение и тепло людей со всей страны передастся российским военнослужащим.

«В машине есть небольшая елочка, которую ребята смогут установить даже в блиндажах и добавить себе праздничного настроения. Есть набор сладостей и, конечно же, письма и рисунки от детей. <…> Для бойцов на передовой это очень важно, они идут на боевые задания со словами поддержки от людей со всей страны — от Калининграда до Владивостока», — поделилась пресс-секретарь батальона «Пятнашка» Елена Соколова.

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Ранее, 15 декабря, сообщалось, что волонтеры «Народного фронта» привезли в Донецкую Народную Республику (ДНР) новую партию гуманитарной помощи. Съемочная группа застала волонтеров в городе Енакиево. Гуманитарные наборы, которые туда привезли, отправятся малоимущим семьям или тем, кто работает в коммунальной сфере и получает минимальную зарплату.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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