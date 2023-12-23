Явлинский решил не участвовать в выборах президента РФ

Пресс-секретарь основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского Игорь Яковлев 23 декабря сообщил, что тот решил не участвовать в выборах президента РФ в марте 2024 года.

Отмечается, что в поддержку выдвижения Явлинского, по его мнению, было подано недостаточно подписей.

«Григорий Явлинский не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России в 2024 году. Необходимым условием его участия в выборах была широкая общественная поддержка выдвижения кандидата, выступающего за немедленное прекращение огня [в зоне СВО], за мир и свободу», — приводит его слова ТАСС.

Как указал Яковлев, в общей сложности было собрано порядка 1,3 млн подписей, что «далеко от заявленной цифры в 10 млн».

Ранее в этот день прошел съезд партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). На нем глава партии Сергей Миронов сообщил, что СРЗП поддержит действующего президента Владимира Путина на выборах.

Также 23 декабря председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России достигло 29 человек.

20 декабря ЦИК зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.

19 декабря внеочередной съезд ЛДПР определил кандидатом на предстоящих выборах главы государства лидера партии Леонида Слуцкого. В партии назвали выдвижение Слуцкого судьбоносным для ЛДПР и России решением.

До этого, 17 декабря, в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.