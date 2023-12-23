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Истребители коалиции США восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force
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Истребители международной антитеррористической коалиции во главе с США в Сирии восемь раз за прошедшие сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом 23 декабря сообщил на брифинге заместитель руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений двумя парами истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», — сказал он.

Контр-адмирал обратил внимание на то, что проамериканская коалиция подобными действиями до сих пор создает опасные предпосылки авиационных инцидентов, а также продолжает обострять обстановку в сирийском воздушном пространстве.

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Накануне, 22 декабря, Кулить сообщал, что авиация американской коалиции в Сирии за сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации. Нарушение было связано с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее, 16 декабря, Кулить сообщил, что военный сирийских правительственных войск в провинции Латакия в районе населенного пункта Зуайкат получил ранение в результате снайперского обстрела со стороны боевиков. Кроме того, авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США 12 раз нарушила протоколы деконфликтации.

10 декабря стало известно, что авиация коалиции США девять раз нарушила воздушное пространство в Сирии в районе Эт-Танф. Помимо этого, уточнялось, что в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке было осуществлено патрулирование подразделениями российской военной полиции.

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