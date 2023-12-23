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Мощный ветер повалил многометровую елку в Азербайджане

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Фото: соцсети
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Мощный ураганный ветер повалил многометровую новогоднюю елку в Азербайджане. Об этом 23 декабря сообщило издание Sputnik Азербайджан.

Известно, что инцидент произошел в городе Гянджа.

На кадрах можно увидеть, как сильный ветер порывами наклоняет многометровую елку, рядом с которой находились люди. По итогу дерево все-таки упало под крики и даже смех очевидцев.

Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что национальная рождественская ель в Президентском парке Вашингтона рухнула перед церемонией зажжения огней. Как оказалось, рождественскую елку повалил сильный порыв ветра всего за несколько дней до ежегодной церемонии зажжения огней.

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