Президент Польши Дуда наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон, предусматривающий финансирование государственных СМИ. Об этом в субботу, 23 декабря, он написал на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Я принял решение наложить вето на околобюджетный закон на 2024 год, в который вошли 3 млрд злотых (около $762 млн) на государственные СМИ. Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства», — отметил глава государства.

По его словам, общественные СМИ необходимо исправить честно и в соответствии с законом.

20 декабря министерство культуры и национального наследия Польши уволило руководителей государственного новостного агентства PAP и телеканала TVP, а также польского радио. Отмечается, что обоснованность такого действия была обусловлена необходимостью восстановления беспристрастности и надежности СМИ.