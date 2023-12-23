На Украине сообщили о повреждении газовых сетей в Херсоне
В подконтрольном Украине городе Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом 23 декабря сообщил глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
«Произошел разрыв на газовых сетях. Возник пожар», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее, 22 декабря, украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в Херсоне также прозвучали два взрыва. На территории региона работала система противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.