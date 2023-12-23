Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены елок в некоторых школах
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в субботу, 23 декабря, обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову касательно отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов.
Он отметил, что детских новогодних утренников не будет, так как, по словам родителей детей-мигрантов, у них «это не принято».
«Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», — сказал Миронов в ходе съезда партии, трансляция которого велась на YouTube.
27 ноября сообщалось, что волонтеры общественной организации «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) и добровольческого молодежного общественного движения «Волонтерская рота» проведут новогодние акции в новых регионах России. По словам председателя МГЕР Антона Демидова, новогодние елки будут организованы в школах и детских садах Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), Запорожской и Херсонской областей.