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Более 57 населенных пунктов остались без света в Дагестане из-за ветра

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Фото: Минэнерго России
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Шквалистый ветер до 25 м/с привел к массовым отключениям электричества в 57 населенных пунктах Дагестана. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает Минэнерго России в Telegram-канале.

По данным ведомства, без электричества по состоянию на 18:00 оставались более 127 тыс. человек. Отмечается, что 89 человек и 31 единица техники участвуют в аварийно-восстановительных работах.

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Ранее, 21 декабря, сообщалось, что штормовое предупреждение было объявлено в Крыму. По данным синоптиков, на полуострове сильный ветер, дождь и снег. В конце ноября там бушевал сильнейший за историю метеонаблюдений шторм. Власти региона сообщали, что ущерб, нанесенный стихией Республике Крым, составил 39,7 млрд рублей.

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