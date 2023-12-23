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Президент Ирана назвал США крупнейшим фактором нестабильности в мире

Президент Ирана Раиси: США являются крупнейшим фактором нестабильности в мире
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Фото: Global Look Press/Iranian Presidency Office
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США, претендующие на защиту свобод и демократии, являются «крупнейшим фактором нестабильности» в мире. Об этом в субботу, 23 декабря, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе Тегеранской международной конференции по Палестине.

«Широкомасштабные убийства женщин и детей, а также разрушение домов и домов людей вызывают глубокое сожаление, но тем более неоспоримую поддержку стран, заявляющих о правах человека, таких как Соединенные Штаты и некоторые западные страны, входят в число этих преступлений», — передает его слова официальный сайт главы государства.

Президент добавил, что недостаточно просто осудить какие-либо поступки, в таком случае важны действия, в том числе от правительств государств. Кроме того, по словам Раиси, не американцы должны планировать будущее анклава. Он также указал, что место под названием Совет Безопасности (СБ) ООН, которое отвечает за установление мира и безопасности в мире, в последних событиях официально «впало в уныние, некомпетентность и неэффективность».

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Ранее, 11 декабря, в МИД РФ отметили, что срыв принятия резолюции СБ ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа из-за вето США означает продолжение кровопролития в палестинском анклаве.

8 декабря США наложили в СБ ООН вето на проект резолюции ОАЭ с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В тот же день заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддержал призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны».

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 8 декабря указал на то, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены, в то время как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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