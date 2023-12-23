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В Турции мужчина взял заложника и требовал разговора с главой МВД

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Мужчина, вооруженный пистолетом, взял в заложники водителя грузовика на шоссе недалеко от Стамбула и требовал встречи с министром внутренних дел страны Али Ерликаем. Об этом 23 декабря пишет турецкая газета Takvim.

Как сообщает издание, правоохранители пытались остановить грузовик, но вооруженный потребовал от водителя продолжать движение. Тогда полиция открыла предупредительный огонь в воздух и остановила машину. Позже на автотрассе было перекрыто движение.

Напавший также начал вести прямой эфир в социальных сетях, где просил главу МВД обратить внимание на его личные проблемы и проблемы коррупции в стране.

«Я знаю о некоторых убийствах и случаях отмывания денег. Никто мне не помог. Как комиссар может построить дом за 7,5 трлн [турецких лир]? Я хочу встретиться с министром внутренних дел Али Ерликая и объяснить свою проблему. Я не хочу никого убивать. Я не психически больной», — приводит его слова газета.

После этого Ерликая обратился к подозреваемому в прямом эфире, и мужчина освободил заложника, затем вышел сам, рассказали журналисты.

Мужчина задержан, пострадавших нет.

Ранее, 1 декабря сообщалось о возвращении домой взятой в заложники в Калужской области девочке. Тогда неизвестные требовали за нее выкуп в размере 1,5 млн рублей. О похищении девочки стало известно ранее в этот день. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату Липову в 700 м от дома. Девочку искали больше суток. Домой она вернулась в сопровождении сотрудников полиции.

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