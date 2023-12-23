Вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов вручил паспорта

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Два человека пострадали при опрокидывании школьного автобуса в Ярославской области
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В Эстонии заявили о готовности выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста
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Суд в Санкт-Петербурге арестовал заказавшего несколько убийств предпринимателя
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В Сочи суд арестовал замдиректора «Росзаповедцентра» по подозрению во взятке
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Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом
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Путин поблагодарил делегатов СРЗП за поддержку
Мир
Украина расширила санкции против РФ
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Число пострадавших за день от обстрелов ВСУ жителей ДНР выросло до десяти
Армия
На донецком направлении бойцы РФ отразили 11 атак ВСУ
Происшествия
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