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В Тверской области открыли три новых поликлиники

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Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Три новых поликлиники были открыты в Тверской области 23 декабря. Это две новые детские поликлиники в городе Кимры и поликлиника Старицкой центральной районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

В церемониях открытия приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Медицинские учреждения построены по инициированному президентом России Владимиром Путиным нацпроекту «Здравоохранение» при поддержке правительства Российской Федерации и лично Татьяны Голиковой.

«Замечательные поликлиники, которых жители давно ждали. Это существенный вклад в поддержку здравоохранения, а самое главное — в здоровье граждан. Большой проект, который реализуется по поручению главы государства, — программа модернизации первичного звена здравоохранения. Это самое главное на сегодняшний день. Потому что поликлиники, ФАПы, врачебные амбулатории — это первый контакт с пациентом. Зная, насколько востребована программа, Президент принял решение, что она в 2025 году не завершается и будет продолжена до 30-го года», — сказала Татьяна Голикова

«Важно, что программа модернизации здравоохранения охватывает почти все разделы — это амбулаторно-поликлиническая помощь, оказание помощи в стационаре. Именно связка между первичным звеном и стационарным обеспечивает ведение пациентов в едином контуре. Поручение Президента заключается в том, чтобы было удобно, комфортно и функционально», — прокомментировал Михаил Мурашко.

Татьяна Голикова, Михаил Мурашко и Игорь Руденя побывали в кабинетах и отделениях поликлиник, пообщались со студентами-медиками, которые подтвердили готовность трудиться в учреждениях.

Подарком к открытию поликлиник стали 3 автомобиля, на которых врачи смогут выезжать к пациентам на дом, в том числе в сельскую местность. Машины приобретены по поручению губернатора Игоря Рудени.

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