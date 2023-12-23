СМИ предупредили о рисках для нового контрнаступления ВСУ в 2024 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли начнут новое контрнаступление из-за растущих проблем, сообщает The Conversation.

В публикации обратили внимание, что у Российской армии есть превосходство в живой силе, а у украинских солдат не хватает артиллерийских боеприпасов. Такой расклад ставит под угрозу дальнейшее наступление Киева. Кроме того, это потенциально увеличивает вероятность наступления РФ.

«Перспектива еще одного года <военных действий> на истощение особенно беспокоит Киев, поскольку сохраняются сомнения в устойчивости западной военной и финансовой поддержки», — отмечается в материале, опубликованном 21 декабря.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

15 декабря CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщила, что Украина может потерпеть поражение в конфликте к лету 2024 года. Телеканал также отметил, что российские войска уже ведут ответный огонь с интенсивностью в 5–7 раз большей, чем то, на что способны украинские силы, вынужденные экономить боеприпасы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.