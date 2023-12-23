Чиновника минобороны Украины арестовали по делу о хищении $40 млн

На Украине суд заключил под стражу высокопоставленного чиновника из министерства обороны по делу о хищении $40 млн при закупке снарядов. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Украины в Telegram.

«По ходатайству прокуроров офиса генпрокурора суд избрал руководителю главного управления минобороны меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога до 19.02.2024», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, чиновник стал организатором схемы присвоения бюджетных средств при осуществлении госзакупок. Он в декабре 2022 года подписал договор на оптовую поставку снарядов через посредника и, несмотря на возможность приобрести товар напрямую, подтвердил первый контракт. Таким образом, фирме-посреднику были переданы 1,5 млрд гривен ($40 млн), что на 30% превышает стоимость прямой закупки.

Задержали руководителя главного управления 22 декабря.

Официальный представитель минобороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона заявил, что ведомство рассчитывает вернуть переведенные в другую страну деньги.

«Это был контракт, по которому была произведена проплата, но никаких поставок не было сделано. Юристы изучают эти механизмы, как правильно сейчас расторгнуть контракт и вернуть средства», — рассказал он.

Ранее в этот день бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президентство Владимира Зеленского закончится из-за коррумпированных офицеров. Он отметил, что военные испытывают всё больше недовольства по отношению к главе государства, и «его уже ненавидят большинство его генералов», которые захотят положить конец его политике.

До этого, 8 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

Главный редактор ZN.ua Юлия Мостовая 14 октября рассказала, что Зеленский потребовал от украинских журналистов не освещать факты коррупции в стране, если о таковых им станет известно. Она отметила, что украинский лидер высказал свою просьбу на фоне расследования о завышенных ценах на продукты для украинского минобороны.