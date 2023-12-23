В Сочи суд арестовал замдиректора «Росзаповедцентра» по подозрению во взятке
В Сочи заместитель директора «Росзаповедцентра» заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в Telegram.
Как считают следователи, мужчина хотел получить взятку в размере 23 млн рублей за обещание помочь фирме получить рекреационное соглашение на земельный участок в Красной Поляне.
В ходе встречи 20 декабря у одного из кафе в Сочи чиновник получил первую часть взятки — 1 млн рублей. Его дальнейшие действия были пресечены правоохранителями, рассказали в ведомстве.
Также правоохранители продолжают комплекс следственных мероприятий, направленный сбор доказательств преступления. Выясняются возможные иные эпизоды правонарушений со стороны обвиняемого.
Ранее, 22 декабря, на шесть лет колонии строгого режима был приговорен сообщник бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, прозванного «золотым гаишником». Преступная группировка получила свыше 100 взяток на общую сумму более 21,8 млн рублей от водителей грузового транспорта.
В тот же день в Москве возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ, обвиняемых в получении взятки. Как сообщается, они получили взятку за отсутствие внимания к нарушению миграционного законодательства на строительных объектах.