На выставке «Россия» состоялся День Санкт-Петербурга

На выставке «Россия» на ВДНХ состоялся День Санкт-Петербурга. Его посетил губернатор Александр Беглов.

В рамках мероприятия были представлены достижения города и презентации запланированных проектов, в том числе терминала высокоскоростной магистрали Петербург – Москва.

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге создан хороший климат для инвесторов, что является одним из главных достижений города.

«Были годы пандемии, когда было просто сложно, было тяжело, но нужно было развивать нашу промышленность, развивать нашу территорию, поэтому мы создали ряд преференций и хорошие условия для инвесторов, которые пришли в наш город», — рассказал губернатор.

Таким образом, на 1 декабря в Петербург привлечен триллион рублей из средств инвесторов, рассказал он.

Также губернатор принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с новогоднего дерева несколько открыток с пожеланиями детей из Санкт-Петербурга и Донецкой Народной Республики. Беглов пообещал, что Дед Мороз обязательно исполнит загаданное. Дети на Новый год загадали разные желания: микроскоп, кроссовки, банкетку для фортепиано и кроссовки.

Помимо этого, губернатор Беглов рассказал о серьезном обновлении города. По его словам, развитие Петербурга во многом стало возможным благодаря постоянной поддержке президента России Владимира Путина. Он отметил, что вместе с российским лидером они строят «мегаполис XXI века».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.