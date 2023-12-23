Губернатор Петербурга рассказал об обновлении города на выставке «Россия»

Санкт-Петербург серьезно обновился за последние годы, заявил губернатор Александр Беглов на открытии Дня города на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

По его словам, развитие Петербурга во многом стало возможным благодаря постоянной поддержке главы государства. «Вместе с президентом мы строим мегаполис XXI века», — отметил губернатор.

На выставке «Россия» Петербург презентует главные достижения в различных сферах, включая промышленность. «Наш город — промышленный мегаполис. Большими темпами развивается промышленность. Но нужна еще и научная база, нужны молодые кадры, нужны студенты, нужны умные головы, которые мы приглашаем в наш город», — отметил Беглов.

«Мы наращиваем потенциал наших лучших университетов. Приступили к строительству в Пушкинском районе ИТМО-Хайпарка», — отметил глава города. Этот проект призван стать инновационным центром мирового уровня с кампусами, технологической долиной и бизнес-парком для резидентов в сфере IT.

Кроме того, в новые проекты Университета ИТМО, СПбГУ, Политехнического и Морского Университетов привлечены инвестиции на 300 млрд рублей. Данные проекты способствуют выполнению задачи по достижению технологического суверенитета и лидерства России.

Губернатор рассказал и о развитии Музея блокады Ленинграда, а также о кластере «Остров Фортов» в Кронштадте. В его рамках создан интерактивный музей Военно-морской славы. «Его главный экспонат — первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский Комсомол». Ее перемещение в Кронштадт из Снежногорска через Баренцево и Охотское море, Ладожское озеро, реки и каналы Петербурга вошло в историю. Через три дня она примет первых посетителей», — подчеркнул Беглов.