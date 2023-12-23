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Медведев предложил Украине добавить в УК статью за приготовление оливье

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Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в субботу, 23 декабря, предложил дополнить Уголовный кодекс (УК) Украины статьей о запрете на приготовление салатов оливье и сельдь под шубой.

Он посоветовал Киеву внести статью за приготовление или подготовку к приготовлению салатов, а также за распространение рецептов блюд или включение их в меню предприятий общественного питания. В качестве наказания за такие действия он порекомендовал лишать свободы на срок от трех до семи лет или штрафом в размере 1 млн гривен (около $26,5 млн) с изъятием предмета преступления.

Кроме того, зампред Совбеза объяснил, что при совершении такого деяния с использованием служебного положения или повторно в течение года гражданин Украины должен наказываться лишением свободы на срок от семи до 15 лет.

«То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо совершенное в государственные праздники Украины, либо совмещенное с употреблением крымских и кавказских игристых вин или русской водки, наказывается пожизненным лишением свободы», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев предложил освобождать от ответственности то лицо, которое добровольно откажется от приготовления блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины, а также пройдет курс принудительного лечения украинским борщом в течение трех месяцев.

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Ранее в этот же день сообщалось, что на Украине захотели запретить салаты оливье и сельдь под шубой. Отмечается, что в стране создали петицию, в которой активисты требуют отменить новогодние блюда, так как они не соответствуют патриотическим принципам и наносят больший ущерб, чем коррупция, добавляет «Газета.Ru».

До этого, 4 октября, президент РФ Владимир Путин указал, что в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, когда они были частью Украины, истреблялась вся русская культура. Он подчеркнул, что истреблялись также литература и язык.

Попытки отмены русской культуры на Украине и в странах Запада начались на фоне проводимой Россией с февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в ходе обстрелов со стороны украинских военных.

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