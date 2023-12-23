Минобороны Украины задумалось о рассылке повесток в электронном виде

Министерство обороны Украины рассматривает возможность присылать повестки посредством электронных уведомлений. Об этом 23 декабря заявил глава ведомства Рустем Умеров в интервью украинскому телеканалу «Единые новости».

Сейчас украинское минобороны занимается разработкой единого реестра военнообязанных. После этого начнется работа над рассылкой электронных уведомлений.

«Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть. По тому, что это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран?» — сказал он.

Также министр отметил, что в случае запуска функции, уведомления придут и уехавшим заграницу украинцам.

«Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пошлем всем», — рассказал чиновник.

Ранее в этот день начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что если РФ продолжит «нынешний темп перехода экономики на военные рельсы», она достигнет успеха.

Также 23 декабря стало известно, что телеведущий украинского «24-го канала» Алексей Печий решил не возвращаться на территорию Украины после окончания саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, который проходил 14–15 декабря.

20 декабря на Украине заявили, что после принятия законопроекта о мобилизации работодателей могут обязать лично привозить военнообязанных в военкоматы.

До этого, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах Вооруженных сил Украины. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. 5 декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение. Кроме того, тогда же украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.