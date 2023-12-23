Чемпион Европы среди юниоров по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП
Победитель юниорских чемпионатов РФ и Европы по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП. Об этом 23 декабря сообщила Федерация бокса России.
«Трехкратный победитель первенства России и победитель первенства Европы по боксу Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае», — сообщила организация ТАСС.
В Федерации выразили соболезнования семье боксера и пообещали взять на себя все необходимые расходы в связи с его гибелью.
По информации агентства, у 25-летнего Родионова остались жена и семилетняя дочь.