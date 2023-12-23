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Посол ФРГ в РФ признал необходимость сохранения контактов с Москвой

Посол ФРГ в России Ламбсдорф: Германии придется взаимодействовать с РФ
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Германии придется взаимодействовать с РФ. Об этом заявил посол ФРГ в России Александр Ламбсдорф в интервью RND, опубликованном в субботу, 23 декабря.

«У нас совершенно разные позиции по фундаментальным вопросам. <…> Россия была и остается крупнейшей страной в мире по площади, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является непосредственным соседом ЕС (Европейского союза. — Ред.). Так что нам придется иметь дело с Россией», — поделился он.

По словам посла, основная цель Германии заключается в том, чтобы положить конец вооруженному конфликту между Москвой и Киевом, а также добиться на Украине прочного мира, основанного на международном праве. Кроме того, вводимые против России санкции призваны «увеличить цену определенного поведения», а не менять линию поведения государства, добавил он.

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Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

29 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что у Германии нет суверенитета, поэтому страна согласна и с финансированием Украины, и с другими позициями «союзников». По его словам, Запад сам перекрывает себе пути доступа к дешевым энергоносителям. Такими действиями государства, которые обрывают связи с Москвой, наносят урон своей экономике.

Ранее, 26 ноября, депутат ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маркус Бакхейт указал на вред антироссийских санкций для немецкой экономики. Он подчеркнул, что российская экономика продолжает расти, а вот немецкая сокращается. Он также подчеркнул, что не считает решение правительства ФРГ поставлять оружие Украине хорошим, добавив, что его партия выступает против этого.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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