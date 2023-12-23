Орбан заявил об ухудшении отношений между Венгрией и Украиной по вине Киева

В ухудшении отношений Венгрии с Украиной нет вины Будапешта. Об этом 23 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

«Моя твердая позиция заключается в том, что Венгрия не несет ответственности за ухудшение этих отношений», — рассказал он.

Венгерский премьер поделился, что уже несколько лет анализирует отношения Будапешта и Киева. Он считает, что негативно на отношения двух соседних стран повлияло нарушение прав венгров в Закарпатье на Украине.

Орбан отметил, что венгерская община в Закарпатье существует уже тысячу лет, а в 2015 году Украина ввела закон, который ограничивает использование родного языка национальными меньшинствами.

«В 2015 году [у венгерской общины] отобрали права, в том числе культурные права, право воспитывать детей на родном языке и более широкое право на использование языка», — рассказал он.

Чтобы отношения между Украиной и Венгрией начали улучшаться, как считает политик, Киеву стоит изменить законы о национальных меньшинствах, языке и образовании.

Накануне, 22 декабря, Орбан выразил мнение, что Евросоюз не готов к приему Украины в объединение. Он отметил, что неясны актуальные показатели численности населения страны, и указал на наличие большого количества внутренних проблем, которые могут отразиться на всех союзных странах.

Также 16 декабря посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичус намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции по Украине. Он сказал, чтобы Венгрия никогда не просила солидарности других в союзе после того, как Будапешт наложил вето на выделение Украине €50 млрд помощи.