Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Житель села в Курской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
Спорт
В Испании заявили о возможной аренде защитника «Зенита» в «Реал»
Общество
Вильфанд сообщил о приходе в столицу «мягкой зимы» на следующей неделе
Общество
Собянин сообщил, что производство карты «Тройка» стало полностью российским
Мир
В Эстонии заявили о готовности выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста
Общество
Суд в Санкт-Петербурге арестовал заказавшего несколько убийств предпринимателя
Общество
В Подмосковье задержали двух подозреваемых в диверсии на железной дороге
Мир
Власти в Лондоне обратились в полицию для возврата стрит-арт-работы Бэнкси
Мир
Народный артист СССР Мурад Кажлаев скончался в возрасте 92 лет
Происшествия
Водитель квадроцикла погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
Политика
Путин поблагодарил делегатов СРЗП за поддержку
Общество
Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
Политика
Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
Армия
На донецком направлении бойцы РФ отразили 11 атак ВСУ
Происшествия
Пять человек пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника в Донецке

Мэр Лондона согласился на передачу Украине отданных в утиль машин

0
Фото: Global Look Press/Tejas Sandhu
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Лондона Садик Хан решил поддержать идею о передаче Украине машин, подлежащих утилизации. Об этом 23 декабря написала газета The Independent.

Хан обратился к министру транспорта Марку Харперу с предложением разрешить передачу полноприводных автомобилей и прочих транспортных средств, которые могут быть нужны Киеву.

Антироссийский пакт: Британия и Украина придумали новый план по борьбе с РФ
Лондон и Киев планируют подписать соглашение о безопасности

Хотя до этого, 16 декабря, Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче машин. Кличко еще в сентябре предлагал передать Украине часть автомобилей, предназначенных для утилизации, для различных «спасательных и транспортных целей». Мэр Лондона в своем письме сослался на закон об администрации Большого Лондона (GLA) 1999 года. По словам Хана, изменить условия программы для передачи машин Киеву будет невозможно.

После этого, 21 декабря, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал правительство изменить схему по утилизации автомобилей для передачи их Украине. Уоллес отметил, что пообщался на эту тему с офисом мэра Лондона.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023