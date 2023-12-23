Мэр Лондона согласился на передачу Украине отданных в утиль машин
Мэр Лондона Садик Хан решил поддержать идею о передаче Украине машин, подлежащих утилизации. Об этом 23 декабря написала газета The Independent.
Хан обратился к министру транспорта Марку Харперу с предложением разрешить передачу полноприводных автомобилей и прочих транспортных средств, которые могут быть нужны Киеву.
Хотя до этого, 16 декабря, Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче машин. Кличко еще в сентябре предлагал передать Украине часть автомобилей, предназначенных для утилизации, для различных «спасательных и транспортных целей». Мэр Лондона в своем письме сослался на закон об администрации Большого Лондона (GLA) 1999 года. По словам Хана, изменить условия программы для передачи машин Киеву будет невозможно.
После этого, 21 декабря, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал правительство изменить схему по утилизации автомобилей для передачи их Украине. Уоллес отметил, что пообщался на эту тему с офисом мэра Лондона.
Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.