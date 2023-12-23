В Челябинске пациент устроил погром в кабинете врача во время приема

В одной из поликлиник Челябинска агрессивный пациент начал скандал и сломал мебель в кабинете врача. Об рассказала сама врач в беседе с порталом 74.ru.

Инцидент произошел 20 декабря в поликлинике № 5. Врач, которая работает в кабинете экстренной помощи, рассказала, что к ней на прием пришел пациент. Доктор спросила его о жалобах, на что мужчина показал ей лист, на котором, по ее словам, были перечислены симптомы из интернета. Когда врач повторила вопрос о том, что мужчину беспокоит в данный момент, он стал вести себя агрессивно: ругался матом, а затем стукнул кулаком по кушетке.

«Я испугалась, и мы нажали на тревожную кнопку. Он требовал, чтобы я ему дала документ для оформления инвалидности после инсульта, перенесенного в 2016 году. «Мне нужна группа», говорил он», — сообщила врач журналистам.

На видеозаписи, которую опубликовал портал, видно, что мужчина повредил стол. Затем группа быстрого реагирования обезвредила его и передала полиции.

«Из поликлиники поступило сообщение, что мужчина повредил имущество и угрожал врачу. Он опрошен, проводится проверка», — передает портал комментарий пресс-службы УМВД Челябинска.

Ранее, 27 ноября, в Новосибирске мужчина с алкогольной зависимостью напал на медицинского работника, а затем сбежал. Сообщалось, что мужчина попросил у сотрудницы учреждения мобильный телефон, чтобы позвонить, однако женщина не разрешила. Тогда он нанес ей телесные повреждения и сбежал.