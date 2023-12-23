Собянин сообщил, что производство карты «Тройка» стало полностью российским

Первая тысяча транспортных карт «Тройка» с полностью российским чипом нового поколения была передана для тестирования в московское метро. Об этом 23 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что в настоящее время в карту внедряют чип нового поколения, объем памяти которого в три раза больше, и это значительно расширит функционал карты.

«Первая тысяча «Троек» с таким чипом уже изготовлена и передана для тестирования в метро, — написал глава города в своем Telegram-канале, добавив, что выпуск таких карт должен начаться в 2024 году.

Собянин подчеркнул, что производство карты стало полностью отечественным и больше не зависит ни от каких внешних факторов. По его словам, в особой экономической зоне «Технополис Москва» была запущена первая производственная линия одного из ключевых процессов изготовления «Тройки» — корпусирование микросхем.

Мэр столицы также указал, что выпуск карт с новым чипом станет событием для всей страны, так как «Тройка» на сегодняшний день внедрена во многих регионах.

С 1 декабря для жителей столицы изменились правила разблокировки карт «Тройка». Кроме того, залоговая стоимость транспортной повысилась до 150 рублей, при этом сумму «можно вернуть, сдав исправную карту в кассу».