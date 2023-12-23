Москва возглавила рейтинг человеческого потенциала среди мегаполисов БРИКС+
Российская столица стала лидером международного рейтинга City Human Potential Ranking. Его авторы проанализировали человеческий потенциал в 100 мегаполисах БРИКС+, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Москва заняла первое место по результатам оценки 197 показателей.
«Наш город возглавил рейтинг, обогнав таких сильных игроков, как Гонконг, Пекин, Куала-Лумпур и Абу-Даби. Исследование учитывает множество параметров и охватывает больше 30 стран. Специалисты отметили лидерство Москвы по ключевым направлениям, которым мы уделяем особое внимание», — пояснила Сергунина.
Речь идет о развитии научно-технологической базы в столице, о системе образования, которую отличает качество обучения, доступность для жителей и высококлассная инфраструктура. Также эксперты оценили уровень цифровизации Москвы, где важную роль играет большой выбор сервисов и постоянное внедрение новых инструментов для самых разных задач. Не менее важными факторами стали устойчивость рынка труда и поддержка инноваций на государственном уровне.
При составлении рейтинга использовались качественные и количественные индикаторы. За основу взяли два дополняющих друг друга подхода. Первый — «город для людей» — отражает возможности, которые создаются для населения. Второй — «люди для города» — фокусируется на потенциале и самореализации жителей.
Рейтинг City Human Potential Ranking разработала в 2023 году международная исследовательская группа, в которую вошли эксперты из восьми авторитетных университетов развивающихся стран (Индии, Малайзии, Аргентины и других).
К БРИКС+ относят государства, входящие в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка), а также страны, которые стремятся присоединиться к организации.