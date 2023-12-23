Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Житель села в Курской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
Спорт
В Испании заявили о возможной аренде защитника «Зенита» в «Реал»
Происшествия
После ДТП под Ростовом госпитализировали 11 человек в состоянии средней тяжести
Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Мир
В Эстонии заявили о готовности выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста
Общество
Суд в Санкт-Петербурге арестовал заказавшего несколько убийств предпринимателя
Экономика
Правительство РФ обнулило на 2024 год пошлины на ввоз замороженного мяса кур
Мир
Власти в Лондоне обратились в полицию для возврата стрит-арт-работы Бэнкси
Мир
Народный артист СССР Мурад Кажлаев скончался в возрасте 92 лет
Происшествия
Водитель квадроцикла погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
Политика
Путин поблагодарил делегатов СРЗП за поддержку
Общество
Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
Политика
Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
Армия
На донецком направлении бойцы РФ отразили 11 атак ВСУ
Происшествия
Пять человек пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника в Донецке

На донецком направлении бойцы РФ отразили 11 атак ВСУ

МО РФ: ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на донецком направлении
0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили 11 украинских атак. Об этом 23 декабря сообщает Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В общей сложности Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом направлении потеряли до 200 военнослужащих. В технике в число потерь противника вошли четыре танка, в том числе один Leopard 2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США и три автомобиля.

Сообщается также, что во время контрбатарейной борьбы российские силы поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

«Потери в живой силе они несут колоссальные»
Как российские артиллеристы из 132-й бригады уничтожают противника, атакующего Горловку

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек. Также Гордеев добавил, что в результате удара бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС РФ были уничтожены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Пречистовки и Урожайного.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023