На донецком направлении бойцы РФ отразили 11 атак ВСУ
На донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили 11 украинских атак. Об этом 23 декабря сообщает Минобороны России.
«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
В общей сложности Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом направлении потеряли до 200 военнослужащих. В технике в число потерь противника вошли четыре танка, в том числе один Leopard 2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США и три автомобиля.
Сообщается также, что во время контрбатарейной борьбы российские силы поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.
Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек. Также Гордеев добавил, что в результате удара бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС РФ были уничтожены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Пречистовки и Урожайного.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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