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Карта спецоперации на Украине 23 декабря

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 23 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в этот день в Министерстве обороны, на купянском направлении было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери Киева составили до 15 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, а также орудие Д-30.

На донецком направлении российские силы отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 200 бойцов, четыре танка, в том числе один Leopard 2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

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На южнодонецком направлении ВС РФ отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Суточные потери противника составили до 65 военных, три пикапа, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 117-й механизированных бригад ВСУ. Потери Украины составили до 90 военнослужащих и пять автомобилей. На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9991 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 279 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 618 единиц специальной военной автомобильной техники.

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