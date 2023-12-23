Неизвестный беспилотник атаковал судно у берегов Индии
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал судно недалеко берегов Индии в Аравийском море. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в X (бывш. Twitter).
«UKMTO получило сообщение об инциденте примерно в 200 морских милях к юго-западу от Веравала, Индия. Власти проводят расследование», — говорится в сообщении.
В результате атаки неизвестного БПЛА произошел взрыв, и начался пожар. О пострадавших не сообщается.
Ранее, 19 декабря, йеменские хуситы пригрозили атаковать в Красном море суда стран, которые выступят против них.
До этого, 14 декабря, израильское издание Ynet.co сообщило, что представитель хуситов Яхья Сари заявил о намерении наносить удары по кораблям в Аравийском и Красном море, пока вся необходимая гуманитарная помощь не будет доставлена в сектор Газа.
Первое сообщение об атаке в Красном море появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.