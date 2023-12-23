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Премьер Словакии заявил о решающем слове РФ в случае заключения мира с Украиной

Премьер Словакии: РФ будет диктовать условия на переговорах с Украиной
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Фото: ТАСС/Александр Кряжев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что условия завершения конфликта на Украине будет диктовать Россия, поскольку всё оружие мира не поможет Киеву победить РФ в военном отношении. Данную точку зрения он высказал 22 декабря в беседе с газетой Pravda.

«Украина не имеет достаточно сил, чтобы переломить ситуацию в военном отношении, и не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем влить туда всё оружие мира, все деньги, но Россия никогда не будет побеждена в военном отношении. Наступит рубеж 2023 и 2024 годов, и вы увидите, что Россия начнет диктовать условия урегулирования этого конфликта», — сказал он.

Премьер Словакии напомнил, что Запад, начав поставлять Киеву оружие и оказывать финансовую помощь, хотел «поставить Россию на колени», уничтожив ее экономически и в военном отношении. Однако, по его словам, этот план никогда не сработает, и это «абсолютное непонимание реальности и реальной позиции РФ».

Вводя антироссийские санкции, западные государства недооценивают россиян, считает Фицо.

«Если кто-то думает, что гражданин России бьется головой о стену, потому что он не может купить американский телефон, — он купит китайский, и проблема решена. В этом отношении они (граждане РФ. — Ред.) чрезвычайно рациональны и прагматичны», — подчеркнул он.

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Ранее, 17 декабря, Фицо заявил, что большинство европейских страны одержимы ненавистью к России, в связи с чем они готовы воевать с ней «до последнего украинского солдата». По мнению премьера Словакии, Украину используют для ослабления РФ в международном и экономическом плане.

При этом сам Фицо не поддерживает риторику этих стран. 20 декабря он отметил, что Словакия не будет следовать примеру государств, решивших заморозить российскую недвижимость. До этого, 13 декабря, вице-спикер парламента страны Любош Блаха заявил, что Россия не является врагом для республики, и пообещал приложить усилия для нормализации российско-словацких отношений. Он обратил внимание на то, что нормализации диалога между Москвой и Братиславой хотят также граждане Словакии.

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