За первые десять месяцев 2023 года экспорт РФ в Индию составил $51,4 млрд

За первые десять месяцев 2023 года экспорт РФ в Индию составил $51,4 млрд

2023-12-23T13:09:18+03:00

2023-12-23T13:09:18+03:00

2023-12-23T13:09:18+03:00

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