За первые десять месяцев 2023 года экспорт РФ в Индию составил $51,4 млрд
Товарооборот России и Индии за первые десять месяцев этого года вырос вдвое. Показатель составил рекордные $54,7 млрд. Наша страна остается четвертым крупнейшим партнером Индии, передает телеканал «Известия». Россия экспортировала продукцию на $51,4 млрд. Индия ввезла в Российскую Федерацию товаров на $3,3 млрд.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.