Губернатор Беглов рассказал об участии Петербурга в восстановлении Мариуполя

В 2024 году команда Санкт-Петербурга примет участие в восстановлении 23 объектов в Мариуполе. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с главой администрации Мариуполя Олегом Моргуном на стенде Донецкой Народной Республики на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

«Посетители выставки обязательно подходят к экспозициям новых регионов. Здесь наша гордость и слава. Здесь — воины и труженики. По поручению Президента Петербург пришел на помощь Мариуполю в первые дни после освобождения города. Для нас дорого всё, что связано с Донбассом, с городом-побратимом Мариуполем. Мариупольцы для нас — родные», — подчеркнул Александр Беглов.

Губернатор рассказал о том, как дети из Мариуполя отдыхали в Санкт-Петербурге.

«Мы принимаем ребят из Мариуполя на летние, зимние, весенние каникулы. Это дети, которые своими глазами видели войну. У них надо учиться мужеству и стойкости. Вместе с ними приезжают их учителя, которые, как и учителя в блокадном Ленинграде, поддерживали ребят, делились последним», — подчеркнул Александр Беглов.

Благодаря помощи специалистов из Петербурга в Мариуполе было налажено трамвайное движение, благоустроены парки и скверы, установлен памятник Александру Невскому, восстановлены и открыты новые фонтаны, созданы три отделения МФЦ. В планах на 2024 год — восстановление 23 объектов. В их числе общежитие, драматический театр, гостиница, здание Пенсионного фонда, Реабилитационный центр для детей-инвалидов, корпус вспомогательных служб больничного городка, две бани, диагностический корпус медико-санитарной помощи и спортивный комплекс с бассейном.

«Как только закончились боевые действия, был подписан договор о побратимстве и сразу началось восстановление больниц, школ, детских садов спортивных и культурных объектов, транспорта, жилого фонда. Александр Беглов регулярно приезжает сам, инспектирует ход работ. На все просьбы руководства города и республики — ни разу не было отказа. Огромное спасибо петербуржцам», — сказал Олег Моргун.