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Житель села в Курской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Один человек погиб при обстреле украинскими боевиками села Алексеевка Курской области, всего зафиксировано 40 прилетов. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — написал он в своем Telegram-канале.

Также известно о повреждениях жилых домов, соцобъектов и административных зданий. Повреждена линия электропередачи.

К восстановительных работам приступят после того, как их будет безопасно проводить. Власти намерены оказать помощь в ремонте поврежденного имущества.

Ранее, 16 декабря, два мирных жителя получили ранения при обстреле со стороны Украины территории Суджанского района Курской области. Снаряд попал в жилой дом. Пострадавшие были экстренно доставлены в местную больницу.

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Также в этот день сообщалось, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по объектам в Дмитриевском и Железногорском районах Курской области. По предварительной информации, повреждены компрессорная станция, частные строения и линия электропередачи. Пострадавших не было.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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