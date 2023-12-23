Житель села в Курской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
Один человек погиб при обстреле украинскими боевиками села Алексеевка Курской области, всего зафиксировано 40 прилетов. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — написал он в своем Telegram-канале.
Также известно о повреждениях жилых домов, соцобъектов и административных зданий. Повреждена линия электропередачи.
К восстановительных работам приступят после того, как их будет безопасно проводить. Власти намерены оказать помощь в ремонте поврежденного имущества.
Ранее, 16 декабря, два мирных жителя получили ранения при обстреле со стороны Украины территории Суджанского района Курской области. Снаряд попал в жилой дом. Пострадавшие были экстренно доставлены в местную больницу.
Также в этот день сообщалось, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по объектам в Дмитриевском и Железногорском районах Курской области. По предварительной информации, повреждены компрессорная станция, частные строения и линия электропередачи. Пострадавших не было.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.