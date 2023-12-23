Аэропорт Сочи начал принимать отложенные из-за непогоды рейсы

Аэропорт Сочи принял несколько рейсов, отложенных из-за непогоды. Об этом 23 декабря сообщила Росавиация в Telegram.

«Аэропорт Сочи принял ряд рейсов. Так, сели самолеты из Иркутска и Москвы», — говорится в сообщении.

При этом ведомство призвало авиакомпании взвешенно подходить к решению о вылете в сторону Сочи и тщательно оценивать прогноз погоды.

Ранее в этот день сообщалось, что в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушли 19 самолетов. Также в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. Пассажирам с длительными задержками вылета авиакомпаниями будут предоставлены размещение в гостинице, питание и вода.