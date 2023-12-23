ВСУ обстреляли школу и детский сад в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прошедшей ночью ударили ракетами по школе и детскому саду в Каланчакском районе Херсонской области. Об этом 22 декабря сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад пос. Максима Горького в Каланчакском районе», — рассказал он.

Оба учреждения — работающие, в них ходили дети из трех соседних сел. Ночью там находился охранник, который госпитализирован с тяжелыми ранениями, сообщает Алексеенко.

Школа получила сильные повреждения, до детского сада ракеты не долетели несколько метров, однако в помещении выбиты окна и двери.

В школе совсем недавно сделали новое отопление, на будущий год планировался капитальный ремонт. Теперь 135 детей будут вынуждены ездить в неработающую школу в другом селе, которую, как пообещал Алексеенко, подготовят за время новогодних каникул.

Администрация района оперативно проведет ремонт здания детского сада. В него продолжат ходить 10 малышей, добавил чиновник.

Накануне в Донецке при сбросе ВСУ боеприпаса с беспилотника пострадали пятеро сотрудников МЧС России. На момент сброса боеприпаса сотрудники МЧС занимались тушением хозяйственной постройки в Кировском районе города.

До этого, 5 декабря, ВСУ также обстреляли детский сад и школу в Донецке. В здании были выбиты окна и двери, никто не пострадал.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.