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На Новорижском шоссе в Москве столкнулись 12 машин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В результате нескольких ДТП на Новорижском шоссе в Москве пострадали два человека. Об этом 23 декабря сообщили в столичном главном управлении МВД России.

«По предварительным данным, в результате нескольких ДТП на Новорижском шоссе пострадали два человека», — рассказали ТАСС в ведомстве, уточнив, что в общей сложности в аварии попали 12 автомобилей.

О том, что на Новорижском шоссе в направлении области в этот день случилось несколько мелких ДТП, ранее сообщал департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале. Там отметили, что на месте работают оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Дептранс призвал водителей выбирать альтернативные маршруты, поскольку движение в районе затруднено.

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Накануне на Волоколамском шоссе в столице такси перевернулось после столкновения с другим такси. На кадрах видно, как машина, в которую въехали, врезалась в дорожный знак, перевернулась и вылетела на тротуар. На дороге и на тротуаре прохожих не было. О пострадавших не сообщалось.

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