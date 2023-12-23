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Захарова назвала провокацию в Буче постановкой при участии Вашингтона и Лондона

Захарова: события в Буче — постановка Киева по указанию Вашингтона и Лондона
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavkov
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Отсутствие реакции международных организаций на вопрос о наличии списка предполагаемых «жертв» в украинском городе Буча свидетельствует о том, что это была «некрофильская постановка», выполненная по указанию США и Великобритании. Об этом 23 декабря «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это свидетельство того, что в Буче имела место некрофильская постановка, выполненная киевским режимом по указанию Вашингтона и Лондона», — сказала дипломат.

Она добавила, что за основу была взята провокация немецких нацистов в деревне Немерсдорф в 1944 году, когда во время Великой Отечественной войны нацистская пропаганда создала легенду о массовых убийствах и изнасилованиях мирных жителей населенного пункта советскими войсками.

Ранее в этот день Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не ответило на вопрос «РИА Новости» о наличии списка предполагаемых «жертв» в украинском городе Буча. Тогда источник агентства в российском дипведомстве сообщил, что это доказывает, что события, якобы произошедшие в Буче, являются постановкой властей Украины с подачи США и Великобритании.

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Еще в сентябре Захарова сказала, что Россия проводит расследование с целью установить степень участия Великобритании в антироссийской провокации в Буче. При этом Захарова указала, что Москва не получает содействия по указанному вопросу «ни от одной из вовлеченных в события сторон». По ее словам, глава МИД РФ Сергей Лавров, неоднократно обращавшийся к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой использовать его возможности и авторитет, чтобы получить список людей, чьи лица были показаны в городе Буче, до сих пор ответа не получил. Дипломат отметила, что имена показанных людей скрывают, и особенно здесь отличается Лондон.

Украина начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буче под Киевом 2 апреля 2022 года, обвинив в этом Россию. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео, на которых изображены лежащие на улице мертвые люди, являются провокацией и не имеют никакого отношения к действиям российских военных. Следственный комитет РФ 15 апреля возбудил дело о фейках относительно ВС РФ после провокации в Буче.

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля на встрече с Гутерришем заявил, что Вооруженные силы (ВС) России не имеют отношения к событиям в украинской Буче и Москва знает, кто стоит за этой провокацией. К октябрю прошлого года Россия так и не получила имена жертв провокации в Буче, что свидетельствует об отсутствии у Киева каких-либо подтверждений домыслов и обвинений в адрес РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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