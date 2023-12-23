Посетителей эвакуировали из ТЦ на севере Москвы из-за пожара

Посетителей ТЦ «Хорошо» на севере Москвы эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 23 декабря.

Предварительно, горение происходит в вентиляции на крыше здания. Площадь пожара устанавливается. На месте работают оперативные службы.

На кадрах, которые публикуют очевидцы в социальных сетях, видно, как над зданием ТЦ поднимается столб черного дыма.

Ранее, 11 декабря, в Екатеринбурге в торговом центре «Пассаж» произошел пожар, в результате из здания эвакуировали 500 человек. Возгорание ликвидировали. О пострадавших не сообщалось.