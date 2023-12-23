Четыре человека погибли и 15 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Ростовом

Четыре человека погибли и 15 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Ростовом

2023-12-23T10:55:32+03:00

2023-12-23T10:55:32+03:00

2023-12-23T10:55:32+03:00

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