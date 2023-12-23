Реклама
Прямой эфир
Мир
России позволят покупать за рубли итальянские несанкционные товары
Мир
В Днепропетровской области Украины переименовали почти 50 улиц
Мир
AP узнало о наказании Байдена отправкой Техасом 120 мигрантов в Чикаго
Мир
В правительстве Польши решили продлить запрет на ввоз зерна из Украины
Мир
В Эстонии заявили о готовности выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста
Происшествия
Четыре человека погибли и 15 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
Экономика
Правительство РФ обнулило на 2024 год пошлины на ввоз замороженного мяса кур
Общество
Ленинградской АЭС исполнилось 50 лет
Наука и техника
Специалисты «Роскосмоса» скорректировали орбиту МКС к старту «Союза МС-25»
Происшествия
Водитель квадроцикла погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
Происшествия
Посетителей эвакуировали из ТЦ на севере Москвы из-за пожара
Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Армия
Экипажи ЧФ провели учения по отражению атаки БПЛА на Севастополь
Мир
ISW сообщил о поставке Украине первой партии F-16 до конца года
Мир
Захарова сообщила об удержании Россией части взноса в ОЗХО

Вернуть с «наваром»

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: DongFeng
Руль не обшит кожей и не регулируется по вылету
На весь экран
Фото: DongFeng
Аналоговые приборы информативны
На весь экран
Фото: DongFeng
Подогрев сидений и кнопка ЭРА-ГЛОНАСС установлены неаккуратно
На весь экран
Фото: DongFeng
Наклон подушки водительского кресла можно регулировать
На весь экран
Фото: DongFeng
В зависимости от мотора «механика» может быть 5- и 6-ступенчатой
На весь экран
Фото: DongFeng
В начальной версии простой кондиционер и нет центрального дисплея
На весь экран
Фото: DongFeng
В средней комплектации 7-дюймовый дисплей с Bluetooth и климат-контроль
На весь экран
Фото: DongFeng
В топовой комплектации дисплей 9-дюймовый, с камерой заднего вида
На весь экран
Фото: DongFeng
Селектор АКПП современный, нефиксируемый
На весь экран
Фото: DongFeng

У машин с «автоматом» есть возможность выбора ездовых режимов

Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023