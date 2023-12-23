Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто в субботу, 23 декабря. Об этом сообщил информцентр в своем Telegram-канале.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Других подробностей нет.
Кроме того, ранее в этот день морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение из-за неблагоприятных погодных условий.
До этого движение на Крымском мосту временно останавливали в конце ноября. Тогда приостановка движения автотранспорта длилась 11 минут.