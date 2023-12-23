В Хабаровском крае грузовой поезд столкнулся с автомобилем

Грузовой поезд столкнулся со стоявшим на путях автомобилем в Хабаровском крае. Об этом 23 декабря сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Авария произошла в 3:10 (20:10 мск 22 декабря) на 277-м км перегона Падали – Эльбан в Амурском районе.

«В результате столкновения локомотив вышел из колеи пути с опрокидыванием, пострадавших нет. Проводятся аварийно-восстановительные работы», — сообщило ведомство в Telegram.

Из-за блокирования пути было задержано движение пассажирского поезда, следовавшего из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск.

Ранее, 18 декабря, в подмосковном городе Домодедово тепловоз сбил «КамАЗ», застрявший на железнодорожном переезде. ДТП произошло на железнодорожном переезде, расположенном на улице Корнеева.