Автора «Масяни» Куваева и экс-протодиакона Кураева Минюст признал иноагентами

Минюст России признал мультипликатора Олега Куваева, а также лишенного сана экс-протодиакона Андрея Кураева, политолога Александра Рыклина и издание «Можем объяснить» иноагентами. Об этом 22 декабря сообщается на сайте ведомства.

«22 декабря 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Г. Баунов, С.С. Дарбинян, О.И. Куваев, А.В. Кураев, В.Е. Ратникова, А.Ю. Рыклин, интернет-издание «Вёрстка Медиа», а также проект «Можем объяснить», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Куваев выступил против спецоперации РФ на Украине, принимая участие в мероприятиях по сбору денег в поддержку украинской армии. Кураев, как и публицист Рыклин, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и тоже выступал против СВО. Все они проживают за пределами России.

Проект «Можем объяснить» принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Кроме того, он имеет поддержку со стороны информационных ресурсов, связанных с иноагентами.

Таким образом, в реестре Минюста числится 742 физических и юридических лица, признанных в РФ иноагентами.

Ранее, 15 декабря, в перечень иностранных агентов были внесены актер Анатолий Белый (Вайсман), журналист Андрей Затирко, экс-депутат из Новосибирска Хельга Пирогова, создатель «Гражданского совета» Денис Соколов и журналист Григорий Шведов.

1 декабря 2022 года в РФ вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент, среди прочего, больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.