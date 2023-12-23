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NYT: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя

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Вооруженные силы России (ВС РФ) перехватили инициативу на большей части линии соприкосновения с Украиной. Об этом 22 декабря написала газета The Wall Street Journal.

«Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Артемовск (украинское название — Бахмут) и Марьинка, также являются еще одним свидетельством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля», — говорится в статье.

В материале отмечается, что в последние недели российские войска добились небольших территориальных приобретений на восточном фронте благодаря преимуществу в живой силе. Это побудило украинские власти рассмотреть возможность проведения мобилизации.

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Ранее в этот день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) «зашли в тупик». Он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо мобилизовать свою оборонную промышленность. По словам министра, конфликты решаются «не тактическими сражениями, а производством».

Ранее, 12 декабря, полковник Александр Перенджиев рассказал «Известиям», что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Киева, а признание этого факта украинскими властями говорит об ухудшающемся с каждым днем положении.

До этого, 11 декабря, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в интервью британскому телеканалу «Би-би-си», что надежды, возлагаемые Киевом на летнее контрнаступление, не оправдались. Кроме того, он признал тяжелое положение на фронте.

При этом 4 декабря газета The Washington Post заявила, что причинами провала контрнаступления стали разногласия между Киевом и Вашингтоном, просчеты Запада, а также недостаточная оценка российских сил. Издание отметило, что руководство Киева колебалось и откладывало начало контрнаступления ВСУ, в то время как в администрации президента США Джо Байдена выступали с призывами с середины апреля начать операции и назначали определенные даты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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