В МО сообщили об удержании ВС РФ выгодных рубежей на купянском направлении
Мотострелки 6-й общевойсковой армии Западной группировки Вооруженных сил (ВС) России удержали выгодные рубежи на купянском направлении, нанеся огневое поражение штурмовым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об 23 декабря сообщили в Минобороны РФ.
«Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в ходе боя российские войска уничтожили малочисленную группу ВСУ, а также несколько мобильных средств огневой поддержки.
«Противник пытался контратаковать, но был дезориентирован на местности и не мог отбивать наш шквалистый огонь», — проинформировал командир мотострелковой роты с позывным «Батя».
Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие группировки «Запад» отразили семь контратак украинской армии на купянском направлении, уничтожив при этом два танка Leopard 2. До этого, 22 декабря, бойцы Западной группировки войск России уничтожили на данном направлении скопления бронетехники ВСУ батареей реактивных систем залпового огня «Ураган».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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