Эксперт назвал преграду для восстановления экономики Украины

Киев и его союзники придерживаются мнения, что на Украине после конфликта с Россией может произойти экономический подъем, однако демография и проблемы с возвращением миллионов беженцев станут преградой для восстановления страны. Таким мнением 23 декабря поделился доцент кафедры международной экономики Черкасского национального университета Тарас Ромащенко в статье для EUobserver.

По словам эксперта, союзники Украины считают новый «План Маршалла» по восстановлению экономики страны почти решенным делом. Однако реальность такова, что после конфликта главной проблемой может стать недостаток квалифицированной рабочей силы, которая необходима для восстановления государства. Так, в ближайшие годы Украине потребуется не менее 4,5 млн рабочих в различных отраслях, пишет Ромащенко со ссылкой на данные минэкономики страны.

«Учитывая, что население страны с 1991 года сократилось на 20%, достигнув 42 млн в 2022 году, трудно выразить оптимизм относительно ее перспектив устойчивого социально-экономического развития», — отметил он.

В ближайшие несколько лет Украина рискует столкнуться с демографическим кризисом, которого еще не видела ни одна европейская страна, добавил он. Кроме того, у стран, в которых проживают украинские беженцы, свои планы на них.

«В этом контексте показателен и пример Германии. Вложив столько во всех отношениях в интеграцию беженцев, маловероятно, что Германия откажется от них в одночасье», — указал Ромащенко, добавив, что молодая и квалифицированная украинская рабочая сила вносит ценный вклад в развитие стран, которые принимают беженцев из Украины.

Накануне Tagesschau писал, что переехавшие в Германию украинцы не желают возвращаться на родину и затем отправляться на фронт. Так на портале прокомментировали заявление министра обороны Украины Рустема Умерова, который днем ранее сообщил, что власти страны намерены призвать уехавших украинцев к службе.

В этот же день министр юстиции ФРГ Марко Бушман отметил, что Германия не будет выдавать Украине граждан, подлежащих призыву на военную службу. Он добавил, что власти Германии хотят, чтобы как можно больше беженцев с Украины трудоустроились и получали меньше пособий от государства.

Еще в сентябре профессор Элла Либанова заявила, что демографический кризис на Украине может привести страну в так называемую спираль смерти. По ее словам, уже давно отмечалось устойчивое снижение уровня рождаемости в государстве. Так, в 2001 году по этому показателю страна была последней в мире. Позже ситуация улучшилась, но всё равно в 2019 году Украина имела самый низкий уровень рождаемости в сравнении с другими европейскими государствами.

С 2001 года население Украины продолжало уменьшаться вследствие эмиграции в другие страны, а также высоких показателей смертности. Так, согласно данным украинского минфина, в 2020 году на Украине был зафиксирован рекордный показатель смертности, в стране умерли 600 тыс. человек. По оценкам ukrstat.gov.ua, на 2 января 2022 года население страны составляло 41 млн человек. На текущий момент на Украине, по данным портала worldpopulationreview.com, проживают 37 млн человек.