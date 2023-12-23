Россиян предупредили о рассылке фейковых писем о доставке перед Новым годом

Директор направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Артем Избаенков 23 декабря рассказал, что одной из ключевых техник кибермошенников предновогодний период является рассылка на электронную почту фейковых писем якобы от служб доставки.

В беседе с «РИА Новости» он отметил, что злоумышленники пишут об отмене доставки или возвращении посылки в пункт отправки для перехода пользователя по ссылке или открытия вложения.

Избаенков призвал всегда проверять адрес, с которого пришло письмо. Как правило, адреса похожи на официальные, но можно заметить опечатки или другие ошибки, выдающие обман. Также лучше перепроверять информацию на официальном сайте службы доставки или звонить по контактным данным, где поможет служба поддержки.

Эксперт подчеркнул, что обычно службы доставки не просят делиться личной информацией или проводить оплату через электронное письмо. По его словам, если в письме предлагается ввести пароль от аккаунта, номер кредитной карты или другую конфиденциальную информацию, то скорее всего, это попытка мошенничества. Избаенков посоветовал в случае сомнений напрямую связаться со службой поддержки доставки и уточнить информацию.

Накануне в пресс-службе ВТБ «Известиям» сообщили, что в декабре мошенники стали активнее использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками операторов мобильной связи. Отмечается, что злоумышленники звонят потенциальной жертве и, ссылаясь на необходимость продлить договор сотовой связи или получить новогодние бонусы, они пытаются получить доступ в личный кабинет абонента и выманить коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг.